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вчера 22:00
общество

В Новосибирской области узнать о налоговой задолженности можно в МФЦ

Фото: Pexels.com

С 4 декабря жители Новосибирска могут узнать информацию о своей задолженности по налогам в филиалах МФЦ.

Федеральная налоговая служба дает возможность получить информацию о наличии задолженности по налогам и сборам, а также получить уведомление об отсутствии налоговой задолженности. В случае наличия задолженности, предоставляется извещение для оплаты налога с указанием суммы пени и штрафа. Услуга предоставляется бесплатно в момент обращения.

Для удобства налогоплательщиков, оплату налоговой задолженности можно произвести непосредственно в терминалах в подразделениях МФЦ.

В настоящее время в отделениях МФЦ Новосибирской области оказывают 22 услуги Федеральной налоговой службы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спрос на рублевые депозиты в ноябре превысил рекорды марта-апреля 2022 г.

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Игорь Кириченко
Журналист

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