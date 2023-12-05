В поселке Коченево построили новый дом для льготных категорий граждан

В Новосибирской области в поселке Коченево ввели в эксплуатацию дом для льготных категорий граждан

Как сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области, новый 13-квартирный дом в Коченево введен в эксплуатацию. Его построили для льготных категорий граждан: для детей-сирот, а также под служебное жилье для работников бюджетной сферы.

Алексей Колмаков, министр строительства региона, отметил, что в 2023 году в Коченевском районе построено уже два таких дома. Первый рассчитан на шесть квартир и введен в эксплуатацию с июня.

Строительство подобных домов стало возможным из-за реализации госпрограмм, утвержденных Правительством области. На это было выделено 1,9 миллиардов рублей. До конца года планируется закончить строительство 37 домов, 20 из которых только для детей-сирот, один – под служебное жилье, остальные 16 – для двух программ («Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» и «Социальная поддержка в Новосибирской области») одновременно.

В данный момент по программам на территории региона в эксплуатацию введены уже девять домов: три в Сузунском районе, два в Черепановском районе и по одному в Татарском и Чановском районах.

Помимо этого, приобретена 21 служебная квартира в городе Искитиме и в Чулымском и Маслянинском районах.

Напомним, что в Новосибирской области построили более тысячи объектов для занятий спортом.