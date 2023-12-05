В России представили новый метод диагностики состояний депрессии

Специалисты разработали онлайн-калькулятор, который предлагает структурированный подход для оценки психического состояния человека.

В Международном научно-образовательном центре нейропсихиатрии Самарского государственного медицинского университета Минздрава России специалисты разработали уникальный онлайн-калькулятор, который помогает примерно за пять минут произвести диагностику состояний депрессии. Об этом сообщают «Известия».

«В основе приложения 11 вопросов, которые позволяют выявить признаки депрессивных состояний. Также программа учитывает, как долго сохраняются симптомы. На основе полученных данных приложение определяет наличие признаков заболевания», – рассказала директор МНОЦ нейропсихиатрии СамГМУ Дарья Смирнова.

Специалист подчеркнула, что случаи смерти, связанных с депрессией, постоянно увеличиваются. Ученые предполагают, что в следующем десятилетии это заболевание выйдет на первые позиции по количеству спровоцированных им летальных исходов.

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