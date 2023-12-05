Больше всего работников-миллионеров оказалось в сфере оптовой и розничной торговли.

В России выросло число граждан, которые ежемесячно зарабатывают более одного миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия».

Так, больше всего работников-миллионеров оказалось в сфере оптовой и розничной торговли (4,3 тысячи человек), в обрабатывающей промышленности (3,97 тысяч человек), в финансах и страховании (3,66 тысяч человек).

При этом власти прогнозируют дальнейший рост доходов населения. В 2023-2026 годах номинальные зарплаты (то есть без учета инфляции) как минимум в восьми регионах России будут увеличиваться в среднем на 10% в год и выше, сообщал ранее Минэк.

Напомним, в Новосибирской области аналитики назвали среднюю зарплату в регионе.