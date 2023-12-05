В России зафиксировали случаи инфекции, вспышка которой произошла в Китае

Все групповые случаи заболевания, в том числе в организованных коллективах, активно расследуются.

В России зафиксировали отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В настоящее время клиническая картина заболевания не отличается от данных, зафиксированных за рубежом, и не представляет существенных изменений. Ведомство активно расследует все групповые случаи заболевания, в том числе в организованных коллективах, проводит комплексную лабораторную диагностику у заболевших и их контактных лиц, а также осуществляет организацию противоэпидемических мероприятий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в Бердске от гриппа привилось 51670 человек.