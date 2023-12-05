В «Слове пацана» не будет счастливого конца: об этом намекнул сам автор книги

Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев намекнул на печальный конец в популярном сериале

Роберт Гараев также косвенно дал понять, что он является прототипом главное героя в «Слове пацана» Андрея Васильева по кличке «Пальто».

В своем личном блоге писатель опубликовал фотографию, на которой он и исполнитель роли Леон Кемстач выглядят похоже: с усами, очками и вывеской за спиной «Пальто».

Помимо этого, писатель опубликовал видео, где один из поклонников бурно реагирует на события в последней серии. При этом говорит, что он читал книгу и примерно знает, что стало с главным героем.

«Он же, как я понимаю, автор книги Роберт Гараев», — отметил зритель.

Тем не менее Роберт уточнил, что сериал Жоры Крыжовникова — самостоятельное произведение, а не экранизация его книги, но добавил, что сходство между ним (Гараевым) и «Пальто» все же есть: оба входили в детстве в состав группировки и занимались музыкой.

Также о том, что зрителям не стоит ждать счастливого конца в сериале сообщил и режиссер картины Жора Крыжовников.

Напомним. что Госдума попросила Следственный комитет проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок».