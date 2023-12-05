В Центральном парке Новосибирска открыли каток

В Новосибирске, 5 декабря, открыли сезон катания на коньках в Центральном парке.

Каток открыт для посетителей ежедневно с 12:00 до 22:00. В первый день работы провели обучающий мастер-класс.

На территории катка предоставлены теплые раздевалки, а также пункт проката коньков. Стоимость проката — 83 рубля в час для детей до 13 лет, а также для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Для посетителей от 14 лет и старше стоимость проката — 156 рублей в час. Вход на каток со своими коньками — бесплатный.

В прокате есть коньки разного размера — от 28 до 47.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ожидаются морозы до -41 градуса.