В Тюменской области мужчина разбудил сестру ударом гантели по лбу

Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Жителю Тобольска грозит тюрьма за причинение умышленного вреда здоровью своей родственнице. Мужчине не мог разбудить собственную сестру и поэтому решил прибегнуть к радикальным мерам — ударил ее гантелей по лбу. Об этом сообщает Вслух.ru.

Правоохранители установили, что пострадавшая была под воздействием горячительных напитков и уснула. А проснулась от того, что брат ударил ее трехкилограммовой гантелей по лбу. Женщина получила ушибленную рану.

На данный момент обидчик находится в полиции. Вину в содеянном он признал. Теперь ему может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, в Новосибирской области женщина ударила ножом свою родственницу.