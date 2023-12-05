В Югре пьяная мать до смерти избила собственного ребенка

Женщина нанесла ребенку множество ударов руками в область головы.

В Югре следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» после того, как 39-летняя жительница города Лангепаса избила маленького сына до смерти. Об этом сообщает ugra-news.

Правоохранители установили, что женщина была пьяна, когда наносила множественные удары по голове своему маленькому сыну. Как сообщили изданию источники в правоохранительных органах, мальчику было всего 11 месяцев. От полученных травм он скончался на месте.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Женщину задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, полиция задержала всех участников драки, в которой убили 15-летнего подростка из Иркутска.