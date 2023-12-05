В Забайкальском крае дети начали массово болеть особым видом пневмонии

Лечить такую пневмонию приходится специфическими антибактериальными препаратами.

В Забайкальском край медики отмечают высокую заболеваемость особым видом пневмонии среди детей. Речь идет о микоплазменной разновидности данного заболевания. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

«Эта пневмония отличается течением от других пневмоний и развитием дыхательной недостаточности. Лечиться такая пневмония специфическими антибактериальными препаратами», — рассказала заведующая детским инфекционным отделением, врач-инфекционист Людмила Брылева.

Медик напомнила, что к первым признакам пневмонии относятся высокая лихорадка на протяжении 3-5 дней, выраженный кашель, отдышка и появление дистанционных хрипов. Чтобы уберечь детей от заболевания следует надевать детям защитную маску в общественных местах и стараться избегать контакта с потенциальными зараженными, добавила специалист.

Напомним, в Новосибирской области значительно выросла заболеваемость ОРВИ.