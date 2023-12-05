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общество

Врач-эндокринолог Михалева рассказала о главных пищевых врагах для поджелудочной железы

Freepik, authors: fizkes

Специалист заявила, что особый вред могут нанести жирная пища и алкоголь.

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала в беседе с «Газета.Ru», что на поджелудочную железу хуже всего влияет жирная пища и спиртные напитки.

«При остром злоупотреблении алкоголем, особенно в сочетании с употреблением жирной пищи, может развиться грозное осложнение — острый панкреатит. При этом происходит массивная гибель клеток поджелудочной железы, состояние требует немедленной госпитализации», — предостерегла специалист.

Кроме того, не менее вредным для поджелудочной железы, по словам диетолога, является злоупотребление простыми углеводами, то есть сладким и выпечкой. Это может привести к развитию хронического панкреатита и истощению органа, добавила Михалева.

Напомним, врач-эндокринолог предупредила о вреде красного мяса из-за риска развития рака.

#врач #питание #вредные продукты #эндокринолог
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Дарья Бочкун
журналист

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