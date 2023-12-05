«Всё синее и болит»: жительница Новосибирска пожаловалась на гинекологическую больницу

Жительница Новосибирска подаст в суд после стационара в гинекологической больнице.

Жительница Новосибирска пожаловалась на плохие условия в одной из гинекологических больниц города. Свой отзыв она оставила на Flamp, обратил внимание Сиб.фм.

По словам пациентки, она находилась на лечении, где её более четырёх часов оформляли в приемном покое, а врачи якобы игнорировали её вопросы и по хамски отвечали.

«Уколы ставят так, что всё синее и болит потом», — жалуется она.

Женщина также добавила, что во время укола другим пациентам путали препараты, а нужные якобы заставляли покупать самим.

«Врачам вообще все равно на своих пациентов, ничего не объясняют, не поймать никого там. Вечно ходишь ищешь помощи и подсказки какой-то», — делится она.

Кроме этого, сибирячка отметила, что помимо плохого отношения, в больнице холодно, а многие сотрудники болеют сами.

«В отделении началась вспышка ротавирусной инфекции, от антисанитарии скорее всего, или персонал принес в отделение», — утверждает женщина.

После выписки женщина с другими пациентками собирается подать в суд на больницу.

«Слава богу, выписались оттуда, поддерживаем связь с теми, с кем вместе находились. Пришлось всем лечиться от инфекции. Будем обращаться с жалобой в суд», — подытожила она.



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