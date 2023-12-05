Прокуратура проверит новосибирский детсад, где травмировали 5-летнюю девочку

После скандала в новосибирском частном детском саду «Седьмой лепесток», где 5-летняя девочка получила травму, прокуратура и следователи проверят дошкольное учреждение.

Скандал с детским частным детским садом «Седьмой лепесток» на улице Высоцкого в Новосибирске тянется ещё с лета. Тогда отец 5-летней девочки Иван Фролов обнаружил на теле ребёнка синяки. После просмотра видео выяснилось, что её жёстко толкнула воспитательница.

«Я пошёл в садик, но воспитательница сказала, что ничего не было, никого она не толкала. После того, как я вызвал директора, мы просмотрели видео с камер наблюдения, и информация подтвердилась», — рассказывал Сиб.фм Иван Фролов.

Ситуация обострилась в ноябре этого года, когда ребёнку стало хуже. Директор же «Седьмого лепестка» Анна Кобозева попросила девочку не приводить, так как та якобы угрожает жизни и здоровью других детей.

«Девочка выказывала опасное поведение для ребятишек. Это заключалось в бросании игрушек в детей и воспитателей, обзывании детей и воспитателей. Всё это зафиксировано на видео,

— утверждает Анна Кобозева. – Я сказала, что, если вы меня будете обвинять в том, что ребёнок нервный из-за меня, у меня тоже есть защита: я могу тоже обратиться в органы опеки. Я считаю, как педагог, что у ребёнка есть педзапущенность, в семье что-то происходит, раз ребёнок демонстрирует такое деструктивное поведение».

Впрочем, Иван Фролов настаивает, что до такого состояния дочку довели в «Седьмом лепестке». Об этом, по его мнению, свидетельствует и переписка с руководством учреждения. Ситуацией уже заинтересовались правоохранительные органы.

«Благодаря вашей публикации мне позвонили из прокуратуры: взяли дело на контроль. Будет организована выездная проверка в детском саду, — сообщил Сиб.фм отец девочки.

– Также сегодня в Следственном комитете опросят ребёнка и мою супругу. Директор садика ссылается, что ребёнок полгода ходил, и никаких проблем не было. Но мы подсчитали: прошло 3 месяца. И у нас психолог с ребёнком поработала и определила, что все изменения идут от того, что произошло».

В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела: если нарушения со стороны персонала подтвердятся, то директору детсада грозит ответственность по 238 статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».