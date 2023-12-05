Житель Красноярска прошел в финал шоу на «Пятнице!»

Красноярец Роман Безверхий стал финалистом шоу «Дом отдыха Ягодка»

«Дом отдыха Ягодка» — это телепроект на «Пятнице!», где жители России возраста 40+ ищут свою любовь.

Роман работает психологом, недавно развелся с женой. Изначально он пытался построить отношения с одной из участниц шоу, но через несколько свиданий у пары произошел разлад. Вскоре на проект пришла Юлия Брянцева, с которой через время у Романа начались отношения. Именно их пара прошла в финал.

Последняя серия телепроекта выйдет сегодня вечером.

Напомним, что у нападающего из хоккейного клуба «Сибирь» родился сын.