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общество спорт

У нападающего из хоккейного клуба «Сибирь» родился сын

Фото: телеграм-канал «ХК «Сибирь»

У Никиты Короткова, нападающий из ХК «Сибирь», родился сын

Как сообщает телеграм-канал «ХК «Сибирь» жена хоккеиста Никиты Короткова Кристина родила сына. Мальчика назвали Александром.

Никита Коротков является бронзовым призером чемпионата МХЛ за 2016 год. Всего в КХЛ на данный момент он сыграл 165 матчей, забросил 19 шайб, а показатель полезности составляет «+23».

Ранее сообщалось о том, что 2 декабря в Новосибирске прошёл матч на ледовой арене, где хоккейная команда «Лада» из Тольятти обыграла по буллитам новосибирский клуб «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Напомним, что ХК «Сибирь» из Новосибирска подписал контракт с Зиятом Пайгиным.

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Нина Раневская
Журналист

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