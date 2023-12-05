Зоопарк Новосибирска стал лауреатом Всероссийского конкурса

Лауреатом IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» стал Новосибирский зоопарк

Как сообщает Новосибирский зоопарк у себя в социальных сетях, их коллекция «Сувенир с хвостиком» одержала победу в номинации «туристический сувенир категории экономкласса до 200 рублей».

Сам IX Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проходил 1 и 2 декабря на площадке Тверской областной библиотеки имени А.М. Горького. Там было представлено больше 600 сувениров из 60 регионов страны. 3 декабря в Тверском театре юного зрителя подвели итоги и провели торжественную церемонию.

«Сувенир с хвостиком» — это коллекция сувениров с познавательной историей о значимости хвостов в жизни животных.

Напомним, что животных из Новосибирского зоопарка перевели в теплые вольеры.