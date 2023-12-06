Акушер-гинеколог предупредила будущих мам об опасности йоги во время беременности

По словам специалиста, перед тем, как начать заниматься йогой, важно проконсультироваться со своим врачом.

Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, генеральный директор РАНиР, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева рассказала в беседе с Pravda.Ru, что заниматься йогой во время беременности без консультации врача может быть опасно как для будущей мамы, так и для ее малыша.

«Возможно, у женщин есть риск прерывания беременности. Возможно, у неё были самопроизвольные выкидыши. Возможно, у неё как-то расположены органы особым образом», — предостерегла специалист.

Гинеколог добавила, что активность и прогулки на свежем воздухе, конечно же, нужны. Но если речь идет о сложных упражнениях, то важно проконсультироваться с врачом.

Напомним, гинеколог Фисюк посоветовала матерям заблаговременно готовиться к беременности.