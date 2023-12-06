Госдума приняла закон об ограничении использования телефонов в школах

Документ запрещает использовать мобильные телефоны в школах во время уроков.

Государственная Дума России приняла закон об ограничениях на использование мобильных телефонов в школах.

Запрещено использование мобильных устройств во время уроков, за исключением ситуаций, когда это связано с опасностью для жизни или здоровья.

Помимо этого, депутаты внесли изменения в закон, включающие в себя обязательное введение урока труда в начальных и средних классах с 1 сентября 2024 года. Также утвержден запрет на использование мобильных телефонов в школах даже в образовательных целях.

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