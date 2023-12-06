В Совфеде назвали предварительную дату выборов президента России

На заседании Совфеда возможно участие главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации предложил провести выборы президента Российской Федерации 17 марта 2024 года.

Глава комитета Андрей Клишас сообщил об этом на заседании. Он отметил, что постановление с датой выборов могут утвердить сенаторы 7 декабря.

В документе предлагают назначить выборы президента РФ на указанную дату.

Также, возможно, в пленарном заседании Совета Федерации примет участие глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно решение Владимира Путина по выборам президента 2024.