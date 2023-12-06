Стало известно решение Владимира Путина по выборам президента 2024

В преддверие президентских выборов-2024 в России многие истово ищут информацию об участии действующего российского лидера в предвыборной гонке или сами её фабрикуют.

Так случилось с сообщением западного издания Reuters о якобы уже принятом решении Владимира Путина баллотироваться на президентских выборах 2024 года. Первым на эту информацию отреагировал официальный представитель Кремля и секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков. В беседе с ТАСС он заявил, что «никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал, да и сама кампания официально еще не объявлялась».

Другие эксперты и аналитики усмотрели в словах российского лидера трёхлетней давности намёк на отказ от поста президента РФ. Речь идёт о его выступлении в 2020 году после подписания поправок в Конституцию, позволивших ему переизбираться в 2024 и в 2030 годах: «Пока не время думать о том, останусь ли я на посту президента после окончания действующего срока».

Напомним, что выборы президента РФ должны пройти 17 марта 2024 года. Официальное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года. С этого момента политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов. Владимир Путин имеет право выдвигаться на новый пятый по счёту срок полномочий.