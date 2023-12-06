Губернатор Травников подвёл политические итоги 2023 года

Секретарь реготделения «Единой России» и губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвёл политические итоги года на 42-й конференции регионального отделения партии.

В своем выступлении он отметил, что в настоящее время «Единая Россия» является ведущей политической силой в стране. Травников поблагодарил коллег за успешную кампанию по выборам губернатора Новосибирской области. Он также подчеркнул важность поддержки участников СВО и их семей.

«Новосибирская область активно участвует в реализации всех национальных и федеральных проектов, а также собственных региональных проектов. Очень важно обеспечить качественное, экспертное, общественное сопровождение всей этой большой работы, чтобы, как говорит наш президент, любые наши усилия, приводили не к формальным отчётам, а изменению жизни жителей области», – подчеркнул Андрей Травников.

Также на конференции выбрали делегатов на предстоящий Съезд «Единой России», который проведут 17 декабря на ВДНХ в Москве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в отделении «Единой России» Новосибирской области обновили состав президиума и политсовета.