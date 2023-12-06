В отделении «Единой России» Новосибирской области обновили состав президиума и политсовета

Решение о ротации принято 6 декабря на 42-й конференции.

Секретарь Новосибирского регионального отделения партии Андрей Травников подчеркнул, что ротация необходима, чтобы дать возможность однопартийцам проявить себя.

Членами регионального политсовета «Единой России» избраны Игорь Атякшев, Сергей Бредихин, Андрей Гудовский, Сергей Синяев, Владимир Шнайдер, Андрей Щевровский, Роман Гуща, Ирина Кива, Андрей Клюзов, Олег Королев, Богдан Луцкий, Наталья Ранзебова, Светлана Таркова, Игорь Умербаев, Геннадий Чмурин, Эдуард Щербаков.

В состав президиума открытым голосованием доизбраны Олег Королев, Сергей Овсянников, Елена Спасских, Андрей Биль, Андрей Клюзов, Игорь Умербаев, Вячеслав Ярманов.

«Сегодня в состав президиума и политсовета введены коллеги, которые в последний год проявили себя в реализации партийных проектов и общественных инициатив, как того требует время. «Единая Россия» в очередной раз проявила себя как основная патриотическая общественная сила. Очень много наших коллег лично принимает участие в специальной военной операции, в том числе депутаты разных уровней. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» ведут большую волонтерскую деятельность на территории новых регионов. Огромная работа ведется в плане поддержки семей военнослужащих — сегодня это главный приоритет, несмотря на политические и социально-экономические задачи», – прокомментировал Андрей Травников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Совфеде назвали предварительную дату выборов президента России.