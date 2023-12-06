ХК «Сибирь» проиграл «Динамо» из Минска

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение от команды из Минска

В Новосибирске 5 декабря в матче КХЛ (Континентальная хоккейная лига) «Сибирь» проиграла «Динамо» из Минска со счетом 2:3.

Первые два гола в ворота противника забил Энди Андреофф из «Сибири». Артем Михеев и Тимур Ахияров на 38-й и 39-й минуте игры отправились на скамейку штрафников. После перерыва нападающий из «Динамо» на четвертой секунде после начала третьего периода забил первую шайбу в ворота «Сибири». Спустя 12 секунду еще одна шайба прилетела в ворота новосибирцев — счет сравнялся.

За шесть секунд до конца третьего периода минская команда забила еще один гол — домашняя игра закончилась для «Сибири» поражением — 2:3.

Уточним, что это уже четвертый матч, проигранный новосибирцами.

В следующий раз команде придется сразиться с ХК «Барыс» из Астаны 7 декабря.

Напомним, что у нападающего из хоккейного клуба «Сибирь» родился сын.