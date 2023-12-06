Инфекционист Поздняков назвал симптомы “немой пневмонии”

Вспышку инфекции сейчас наблюдают в Китае и во Франции.

Специалисты Роспотребнадзора обеспокоены недавно появившейся “немой пневмонии” (микоплазменной инфекции). Ранее её обнаружили в Китае и Европе.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков отметил, что инфекция может проявляется в виде легкой болезни верхних дыхательных путей, а может и в виде пневмонии с тяжёлым течением.

Первые признаки инфекции — сильный кашель и температура, но при этом в лёгких может и не быть посторонних звуков, отчего болезнь называют “немой пневмонией”.

Также врач отметил, что заразность у инфекции ниже, чем, например, у гриппа или ковида. Чтобы ею заразиться, нужен тесный и длительный контакт с больным человеком, поэтому такая инфекция чаще всего возникает в организованных коллективах.

Напомним, что в России зафиксировали случаи микоплазменной инфекции.