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общество

В России зафиксировали случаи микоплазменной инфекции

Фото: freepik

Вспышка инфекции “неизвестной пневмонии” произошла в Китае.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, в России встречаются единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, о вспышке которой ранее сообщили китайские власти.

Сейчас клиническая картина заболевания не отличается от данных, зафиксированных за рубежом, и не представляет существенных изменений.

В ведомстве сообщили о том, что они активно расследуют все групповые случаи заболевания, проводят комплексную лабораторную диагностику у заболевших и их контактных лиц, а также осуществляет организацию противоэпидемических мероприятий.

Они также напомнили, что в Германии, Франции и Италии сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей.

Напомним, что в Россию пришел гонконгский грипп.

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Валерия Митрохина
Журналист

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