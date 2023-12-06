В России зафиксировали случаи микоплазменной инфекции

Вспышка инфекции “неизвестной пневмонии” произошла в Китае.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, в России встречаются единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, о вспышке которой ранее сообщили китайские власти.

Сейчас клиническая картина заболевания не отличается от данных, зафиксированных за рубежом, и не представляет существенных изменений.

В ведомстве сообщили о том, что они активно расследуют все групповые случаи заболевания, проводят комплексную лабораторную диагностику у заболевших и их контактных лиц, а также осуществляет организацию противоэпидемических мероприятий.

Они также напомнили, что в Германии, Франции и Италии сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей.

Напомним, что в Россию пришел гонконгский грипп.