Конкурс на лучшее исполнение стихотворений о зиме объявили в Новосибирске

В Новосибирске объявили конкурс на лучшее исполнение стихотворений о зиме под названием «Снежность»

«Дирекция городских парков» объявила о конкурсе на лучшее исполнение стихотворений о зиме в Новосибирске.

Участвовать могут дети от трех до шести лет включительно. Необходимо выбрать стихотворение на одну из предложенных тем: «О снеге», «В Сибири снег», «Снег как радость», «Новосибирск — родина снежной бабы», а затем записать его на видео и отправить в личные сообщения «Дирекции городских парков» во «ВКонтакте».

Заявки принимаются до 15 декабря. При этом можно отправить только один номер от одного участника.

С 15 по 18 декабря пройдет голосование. 11 победителей определят по лайкам. Итоги планируют подвести с 19 по 22 декабря. Всех участников наградят грамотами. А с 28 декабря по 8 января аудиозаписи стихотворений будут транслировать в городских парках.

Напомним, что в Новосибирске открыли филиал знаменитой футбольной академии.