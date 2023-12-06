Коснётся 90% пенсионеров: Путин готовит важные решения и может огласить их 14 декабря

Пенсионерам, как основной движущей силе электората, будет посвящена львиная доля времени Прямой линии с президентом 14 декабря 2023 года.

Политологи и аналитики уверены, что во время предстоящего прямого общения с главой государства миллионы пенсионеров получат четкие ответы на свои насущные вопросы, поскольку впереди президентские выборы, а пожилые россияне всегда играют ключевую роль в голосовании такого уровня.

В нынешнем году Прямая линия будет совмещена с пресс-конференцией, а подобный формат общения, как правило, президент используют для оглашения и анонса различных социальных бонусов для граждан нашей страны и ни разу не оставлял пенсионеров без хороших новостей.

Главные ожидания этой части населения связаны с повышением пособий по старости. По экспертным наблюдениям российского экономиста Александра Разуваева, Владимир Путин может объявить о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, поскольку «Единая Россия» открыто высказывается за отмену моратория по индексации пенсий этой категории пожилых людей.

Также с трепетом россияне ждут новостей от главы государства относительно отмены пенсионной реформы (многие эксперты уже заявили о её провале) и понижения пенсионного возраста до прежних пределов 55 / 60.