«Мобилизуем полмиллиона»: Гурулёв сделал неожиданное заявление по СВО

Вырванные из контекста слова опытного российского военного стали «красной тряпкой» для общественности.

На недавней встрече с жителями Приамурья и Дальнего Востока ветеран боевых действий, участник второй чеченской кампании, операции ВС РФ в Сирии, член комитета по обороне Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв отвечал на насущные вопросы, большинство которых вращалось вокруг СВО на Украине.

Особое внимание опытный военный, а ныне высокопоставленный чиновник уделил вопросам ротации мобилизованных граждан в сентябре прошлого 2022 года. Один из собеседников Гурулёва (спецкор «Амурской правды») сравнил ротацию в Великую Отечественную войну, когда боевые части советской армии каждые три месяца уходили от фронта ближе к тылу на отдых.

На что депутат заметил, что это не ротация, а вывод в районы восстановления боеспособности или в резерв. По его словам, тоже самое происходит сейчас в зоне действия СВО.

Относительно разговоров о дополнительной мобилизации полумиллиона россиян генерал подчеркнул: «Давайте мы ещё мобилизуем полмиллиона человек и начнем ротацию, то есть оторвём от рабочих мест полмиллиона человек, где они сегодня производят какой-то конечный продукт. Их же кем-то надо заменить. Кем?! Их ещё надо обучить, одеть, обуть, дать оружие, технику, количество боеприпасов и всё остальное, а возможности оборонно-промышленного комплекса страны ограничены. Поэтому ротации как таковой за счет новой мобилизации не будет», заверил он.