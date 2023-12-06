Мошенники могут похитить деньги у новосибирцев, прикрываясь оператором сотовой связи

Появился новый вид мошенничества.

По данным пресс-службы Сибирского ГУ Банка России, мошенники придумали новую схему, как можно украсть деньги у людей.

Они представляются менеджерами мобильного оператора, далее сообщают о том, что срок действия сим-карты закончен и если не перезаключить договор, то клиент может потерять номер телефона. Мошенники предлагают продлить договор без посещения офиса, а для этого всего лишь нужно назвать код, который приходит смс-сообщением. Через него преступники получают доступ в личный кабинет жертвы на сайте оператора, где уже устанавливают переадресацию звонков сообщений на свой номер.

В результате аферисты смогут получить доступ к банковским кабинетам, снять деньги со счетов и даже попытаться оформить кредиты и займы.

Андрей Кутень, эксперт Сибирского ГУ Банка России, предупредил жителей города и попросил ни в коем случае не называть коды из смс, а лучше сразу же обратиться в организацию, где вам предоставили смс-карту.

Напомним, что мошенники придумали новую уловку для россиян в сервисах частных предложений.