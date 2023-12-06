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общество

Продажу билетов на ледовое шоу Татьяны Навки в Омске приостановили

Фото: ru.freepik.com

В Омске прекратили продажу билетов на ледовое шоу «История любви Шахерезады»

Организаторы ледового шоу «История любви Шахерезады» Татьяны Навки в Омске решили приостановить продажу билетов, так как до сих пор неизвестно, кто исполнит главную роль в постановке.

На место есть несколько претенденток, они должны определиться в течение недели, и только после этого продажу билетов возобновят.

Премьера шоу запланирована на 25 февраля 2024 года.

Напомним, что музыкальный спектакль на льду «Настоящий Щелкунчик» покажут в Новосибирске 6 и 8 января.

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Нина Раневская
Журналист

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