Психолог объяснила, почему «Слово пацана» вызывает агрессию у подростков

В России за ноябрь и декабрь 2023 года несколько подростков совершили преступления, это связывают с просмотром сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Слово пацана. Кровь на асфальте» – сериал, который рассказывает о молодежных группировках в Казани в 80-х – 90-х годах. Также этот период времени называют «казанским феноменом». Премьера состоялась в ноябре это года. За короткий период сериал получил огромную популярность, особенно у подростков, часть из которых стала, предположительно, подражать героям.

Например, 2 декабря в Иркутске 15-летнего подростка зарезали на автобусной остановке. Первоисточники сообщали, что перед этим убийца обратился к мальчику со словами: «С какого района, чушпан?» (популярная фраза в сериале). СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам убийства. При этом местная полиция отрицает взаимосвязь «Слово пацана» и этого происшествия, так как один из подозреваемых сообщил, что сериал не смотрел.

В разговоре с «Комсомольской правдой – Томск» психолог Анна Болгова объяснила, почему сериал может воздействовать на подростков таким образом.

«Образец для подражания подростки часто выбирают на социальном протесте. Дети ориентируются на те культурные образцы, которые мы им предлагаем», – сообщает Анна.

В данный момент молодежь замечает больше негативных ориентиров, именно поэтому уровень агрессии растет. На этапе взросления они пытаются найти собственную идентичность, отталкиваясь от группового опыта. Они ищут тех, кто им близок в окружении, а насколько оно будет жестоким – дело случая.

Дети ищут место, через которое можно выразить протест, силу, где существует объединение, четкие правила с полярностью мышления, а это чаще всего бывает именно в жестоких сообществах.

Для избежания таких ситуаций нужно развивать у ребенка критическое мышление, осознанность, разговаривать с ним на тему дружбы, свободы, любви, даже несмотря на то, что они предпочитают не говорить об этом с родителями. Также взрослым необходимо изначально найти для ребенка подходящую школу, секции, где он будет проводить много времени с определенной группой людей, чьи ценности близки его семье.