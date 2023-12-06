Решение принято, указ подписан: в армию России наберут ещё почти 200 тысяч человек

На фоне международной нестабильности и появления новых угроз для России глава государства Владимир Путин подписал Указ об увеличении предельной численности Вооружённых сил страны. Откуда будут призваны почти две сотни тысяч россиян, читайте ниже.

Российские политологи уже высоко оценили новое решение президента РФ и уверены, что оно положительно отразится на экономике и внешней политике страны.

Согласно тексту Указа, штатная численность Вооруженных сил России будет увеличена почти на 170 тысяч и достигнет предельного уровня 2 209 130 человек. Минобороны, давая экспертную оценку документу заявило, что Указ является адекватной реакцией на агрессивные действия противников Москвы: расширение НАТО, наращивание ядерного потенциала у стран-членов альянса.

По словам замглавы Совета безопасности страны Дмитрия Медведева, что план будет реализован за счет поэтапного набора в армию контрактников: «Таким образом, увеличение призыва срочников, равно как и проведение мобилизации, не планируется», заверил он. Кроме того, исходя из свежих данных Минобороны РФ, с начала текущего 2023 года на службу в Российскую армию в интересах СВО приняли более 452 тысяч человек.

По мнению авторов отраслевого Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», с увеличением численности армии возникнет потребность и в мощном развитии военно-промышленного комплекса страны, чтобы обеспечить новых солдат обмундированием и современным вооружением. Также, уверены военные эксперты, потребуются и грамотные высококвалифицированные командиры, а значит нужны новые военные училища в стране.

Вместо резюме: подобные решения президента очевидно повышают боеспособность государства, но не намекают на расширение текущих военных конфликтов или разжигание новых, поскольку направлены исключительно на оборону и защиту границ РФ.