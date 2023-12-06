Сатановский назвал дату, когда Владимир Путин объявит об участии в выборах президента России

Опальный политолог уверен, что глава государства намеренно затеял большую пресс-конференцию совместно с Прямой линией, чтобы объявить о своём участии в президентских выборах весной-2024.

В пользу этого мнения высказываются и другие эксперты, проводящие аналогию с событиями 2018 года, когда Путин объявил о своём намерении баллотироваться на пост президента именно 14 декабря во время проведения подобной большой пресс-конференции. Кроме того, к этому периоду истекает и срок законных рамок для выдвижения кандидатур на предстоящее голосование. Об этом хорошо известно и без Сатановского.

Однако востоковед, изгнанный из всех телеканалов за оскорбление представителей МИДа, пытается раскачать общественное мнение в преддверии глобальных событий в России. Евгений Янович уверен, что озвученную дату использует для поднятия бунта правящая либеральная элита страны, подгоняемая Западом и которая себя морально изжила, но власть отдавать не захочет.

Сатановский предполагает, что будут применены старые и проверенные временем приёмы подрыва доверия в действующему лидеру РФ: обвал национальной валюты, очередной резкий скачок ключевой ставки или даже большой техногенный катаклизм.