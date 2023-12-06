Сотрудник ГИБДД помог доставить в больницу ребёнка в Новосибирске

В Новосибирской области сотрудник ГИБДД быстро доставил ребёнка, который нуждался в экстренной помощи.

По данным пресс-службы МВД, 30 ноября вечером в Новосибирске к командиру взвода отдельной специализированной роты ДПС новосибирской Госавтоинспекции Михаилу Тюрину обратился водитель Toyota Chaser и сообщил о том, что у него в машине находится ребёнок, который задыхается и нуждается в осмотре врачей. Но из-за пробок на улице Ватутина было практически невозможно добраться до детской клинической больницы.

Тогда, Михаил Тюрин доложил руководству о случившемся, после чего включил сигналы и сопровождал машину с ребёнком до больницы.

Напомним, что мигрантов-нелегалов сотрудники ГИБДД будут ловить на дорогах в Новосибирске.