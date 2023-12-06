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общество

В аэропорту Толмачёво и на ЛДС Новосибирска появились киоски для туристов

Фото: econom.nso

В Новосибирской области появились информационные киоски для туристов на ЛДС и в Толмачёво.

В пресс-центре минэкономразвития региона сообщили о том, что интерактивные киоски с информацией о привлекательных туристических местах Новосибирской области появились на новой Ледовой арене и в новом терминале аэропорта Толмачёво.

Киоски позволят узнать все туристические достопримечательности Новосибирской области. На интерактивной сенсорной панели можно посмотреть 3D-панораму города. Проект туристско-информационного центра поможет гостям области сориентироваться в выборе туристического маршрута.

Также киоск содержит QR-код, который ведет на скачивание мобильного приложения «Сибирь здесь. Путеводитель».

Напомним, что в Центральном парке Новосибирска открыли каток для посетителей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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