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общество

В Центральном парке Новосибирска открыли каток для посетителей

Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

Продолжается работа по новогоднему оформлению других парков и скверов.

5 декабря в Центральном парке Новосибирска открыли каток. Об этом сообщает вице-мэр города Анна Терешкова в своем телеграм-канале.

Лед на катке залили местные спортсмены. Теперь он готов принимать новосибирцев.

По словам Терешковой, дизайнеры активно работают над праздничными украшениями территории вокруг катка. Вице-мэр отметила, что продолжается работа по новогоднему оформлению других парков и скверов Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в России зафиксировали случаи инфекции, вспышка которой произошла в Китае.

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Игорь Кириченко
Журналист

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