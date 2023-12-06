В Центральном парке Новосибирска открыли каток для посетителей

Продолжается работа по новогоднему оформлению других парков и скверов.

5 декабря в Центральном парке Новосибирска открыли каток. Об этом сообщает вице-мэр города Анна Терешкова в своем телеграм-канале.

Лед на катке залили местные спортсмены. Теперь он готов принимать новосибирцев.

По словам Терешковой, дизайнеры активно работают над праздничными украшениями территории вокруг катка. Вице-мэр отметила, что продолжается работа по новогоднему оформлению других парков и скверов Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в России зафиксировали случаи инфекции, вспышка которой произошла в Китае.