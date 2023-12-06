В Новосибирске действует штормовое предупреждение - температура понизится до -40

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий.

Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях из-за сильного снегопада, гололёда и ограниченной видимости на дорогах. Синоптики прогнозируют сохранение неблагоприятных погодных условий в ближайшие часы, снежные заносы на дорогах и ухудшение видимости до 200-500 метров.

Также ожидается понижение температур воздуха до -40 градусов в ближайшие дни. ГУ МЧС России по Новосибирской области обращаются с просьбой к жителям региона следить за прогнозом погоды и воздержаться от междугородних поездок.

Ранее Сиб.фм сообщал, что самолет летящий из Новосибирска посадили в Забайкалье из-за возможного инсульта у пассажира.