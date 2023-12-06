В Новосибирске до 50 рублей подняли стоимость проезда в маршрутке №8

Раньше билет стоил 45 рублей.

С 6 декабря стоимость проезда в маршрутке №8 в Новосибирске увеличилась до 50 рублей. Об этом сообщили читатели «АиФ-Новосибирск».

Ранее цена билета составляла 45 рублей.

С 16 августа маршрутное такси двигается от «Микрорайона Ясный берег» до «Магазина Золотая Нива» по обновленной схеме, и не заезжает на железнодорожный вокзал. Перевозчик на этом маршруте — компания «ПАТП 1118».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске повысят стоимость проезда в транспорте с 23 декабря.