В Новосибирске повысят стоимость проезда в транспорте с 23 декабря

Сейчас стоимость проезда составляет 30 рублей.

С 23 декабря в Новосибирске установится новый единый тариф на проезд в общественном транспорте — 35 рублей.

Решение об изменениях приняли после заседания в мэрии города. Сейчас стоимость проезда — 30 рублей. Это один из самых низких тарифов среди городов-миллионников.

Повышение тарифов произойдет из-за расходов на техобслуживание транспорта, стоимость топлива, электроэнергии и оплату труда водителей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирск сковали 10-балльные пробки днем 6 декабря.