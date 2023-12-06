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общество

В Новосибирске повысят стоимость проезда в транспорте с 23 декабря

Фото: freepik.com

Сейчас стоимость проезда составляет 30 рублей.

С 23 декабря в Новосибирске установится новый единый тариф на проезд в общественном транспорте — 35 рублей.

Решение об изменениях приняли после заседания в мэрии города. Сейчас стоимость проезда — 30 рублей. Это один из самых низких тарифов среди городов-миллионников.

Повышение тарифов произойдет из-за расходов на техобслуживание транспорта, стоимость топлива, электроэнергии и оплату труда водителей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирск сковали 10-балльные пробки днем 6 декабря.

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Игорь Кириченко
Журналист

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