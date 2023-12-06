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общество проиcшествия

Новосибирск сковали 10-балльные пробки днем 6 декабря

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске образовались 10-балльные пробки из-за снегопада и большого количества ДТП.

Новосибирск после обеда сковали 10 балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

Самыми загруженными улицами оказались Большевитская, Выборная, Кирова, Красный проспект, Сибиряков-Гвардейцев, Мира, Петухова и другие.

Самый загруженный мост — Октябрьский. В сторону левого берега сервис 2ГИС показывает «красную» дорогу.

Фото Новосибирск сковали 10-балльные пробки днем 6 декабря 2

Напомним, в Новосибирске из-за обильного снегопада застревают фуры по всему городу — за сутки выпала месячная норма осадков. В ТУАД заявили, что будут ликвидировать последствия снежного коллапса.

С 8 декабря в регион придут аномальные морозы до -40 градусов.

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Дамир Трубников

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