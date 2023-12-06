В Новосибирске министр природных ресурсов показал ёлку-палку

Министр природных ресурсов Новосибирской области показал своё творчество в честь Нового года.

В своём Telegram-канале министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин сообщил о том, что он создал ёлку из палок древесины.

Идеально выпиленные палки гармонично сложились в единую форму ёлку. А для полного праздничного настроения они были украшены новогодними игрушками.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на площади около вокзала «Новосибирск-Главный» появилась высокая новогодняя ёлочка, украшенная гирляндой.