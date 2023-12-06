В Новосибирске сбили годовалую девочку

Авария произошла в Первомайском районе.

В Новосибирске 5 декабря в Первомайском районе водитель легкового автомобиля «ВАЗ-21120» сбил годовалую девочку. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Инцидент произошел около 12:10 на Звездной улице. 41-летний водитель двигался по улице и наехал на девочку, которая переходила дорогу справа налево вне зоны пешеходного перехода в сопровождении взрослого.

Пострадавшую годовалую девочку госпитализировали. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском виновной в гибели двоих детей на трассе назвали их мать.