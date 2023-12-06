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общество

В Новосибирске собралась большая очередь на автобус из-за снежного коллапса

Фото предоставлено читателем Сиб.фм

На транспорт люди не могут попасть из-за снега.

В Новосибирске собралась большая очередь из людей, которые пытаются попасть на автобус. Об этом изданию Сиб.фм сообщил читатель.

«Люди хотят домой», — сказал свидетель очереди.

Толпа людей собралась на улице Карла Маркса на остановке рядом с магазином «Кристалл».

Фото В Новосибирске собралась большая очередь на автобус из-за снежного коллапса 2

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области появилось экстренное предупреждение из-за сильного снегопада. Известно, что Вечером 6 декабря и в первой половине ночи 7 декабря в восточной части Новосибирской области ожидается сильный снегопад и гололёд.

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Игорь Кириченко
Журналист

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