В Новосибирске собралась большая очередь на автобус из-за снежного коллапса

На транспорт люди не могут попасть из-за снега.

В Новосибирске собралась большая очередь из людей, которые пытаются попасть на автобус. Об этом изданию Сиб.фм сообщил читатель.

«Люди хотят домой», — сказал свидетель очереди.

Толпа людей собралась на улице Карла Маркса на остановке рядом с магазином «Кристалл».

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области появилось экстренное предупреждение из-за сильного снегопада. Известно, что Вечером 6 декабря и в первой половине ночи 7 декабря в восточной части Новосибирской области ожидается сильный снегопад и гололёд.