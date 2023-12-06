В Новосибирской области досрочно построили поликлинику

Завершено строительство поликлиники в Доволенском районе Новосибирской области.

В Доволенском районе Новосибирской области раньше запланированных сроков завершено строительство поликлиники, которая рассчитана на 350 посещений в смену.

Медики приступили к получению лицензии, после чего в новом корпусе начнут предоставлять медицинскую помощь 7,5 тысячам жителей трех населенных пунктов.

Сейчас в здании есть четыре этажа, предусмотрены отдельные входы для взрослого отделения и для детского отделения, рассчитанного на 120 посещений в смену. Также есть диагностическая лаборатория, женская консультация и кабинеты узких специалистов.

Напомним, что в поселке Коченево построили новый дом для льготных категорий граждан.