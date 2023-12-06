В первом чтении Госдума приняла проект о социальных вкладах до 50 тысяч рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальных вкладах — их максимальный размер составит 50 тысяч рублей.

Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, который позволит россиянам, имеющим низкий доход, открывать социальные банковские вклады на сумму до 50 тысяч рублей.

Документ был создан с целью предоставления поддержки гражданам России, которые находятся в трудных финансовых условиях. Операции по социальному банковскому счету будут производиться исключительно в рублях и с использованием карты «Мир».

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