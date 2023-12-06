В «Сибири» назвали причину увольнения главного тренера Немировски

ХК «Сибирь» расторгла контракт с главным тренером Дэвидом Немировски — вместе с ним уволили трёх человек.

Контракт с главным тренером ХК «Сибирь» Дэвидом Немировски досрочно расторгли из-за неудовлетворительных спортивных результатов, сказано в заявлении клуба.

«Нас категорически не устраивает нынешний спортивный результат «Сибири». Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность поправить ситуацию. Уже идет вторая половина чемпионата и каждый матч на счету», — приводит слова генерального директора клуба Кирилла Фастовского пресс-служба «Сибири».

И.о. главного тренера назначен Сергей Кривокрасов, уточнили в клубе. Вместе с Немировски «Сибирь» покинули ассистент главного тренера Евгений Королев, видеотренер-аналитик Макс Маркович и тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон.

Ранее источник Сиб.фм подтвердил увольнение Немировски и уточнил, что исполняющим обязанности будет назначен Кривокрасов.