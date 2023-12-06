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общество

В соцсетях появился фейк о съемке сериала «Слово пацана-2» в Новосибирске

Фото: скриншот из официального трейлера сериала

В новосибирских группах «Вконтакте» появились приглашение для людей возрастом от 14 до 60 лет на съемки.

В социальных сетях Новосибирска распространяется информация о съемках в городе второго сезона сериала «Слово пацана».

Пользователям предлагают принять участие в массовых съемках в роли бандитов, прохожих, трудных подростков и их родителей.

Однако официальный телеграм-канал сервиса Wink, опровергает эту информацию. По словам представителей видеосервиса, решение о съемках второго сезона пока не приняли.

Ранее Сиб.фм сообщал, что психолог объяснила, почему «Слово пацана» вызывает агрессию у подростков.

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Игорь Кириченко
Журналист

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