В соцсетях появился фейк о съемке сериала «Слово пацана-2» в Новосибирске

В новосибирских группах «Вконтакте» появились приглашение для людей возрастом от 14 до 60 лет на съемки.

В социальных сетях Новосибирска распространяется информация о съемках в городе второго сезона сериала «Слово пацана».

Пользователям предлагают принять участие в массовых съемках в роли бандитов, прохожих, трудных подростков и их родителей.

Однако официальный телеграм-канал сервиса Wink, опровергает эту информацию. По словам представителей видеосервиса, решение о съемках второго сезона пока не приняли.

Ранее Сиб.фм сообщал, что психолог объяснила, почему «Слово пацана» вызывает агрессию у подростков.