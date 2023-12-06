Внук Льва Яшина признался, почему не смог стать профессиональным вратарём

Внук легендарного футболиста Льва Яшина рассказал, почему не смог стать профессиональным вратарём.

Василий Фролов, внук футболиста Льва Яшина, не смог стать профессиональным вратарём из-за известного имени своего деда. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Сиб.фм».

Как отметил собеседник, в СМИ его чаще называют внуком Льва Яшина, а не вратарём Фроловым. Первое время это сильно давило на футболиста.

«Знаете, кто больше всех ругал и корил меня? Говорил, что я внук Льва Яшина и слишком плохо играю... Мой внутренний голос. Думаю, что я не справился с этим давлением и из-за этого не смог стать профессиональным вратарём, но зато смог стать тренером», — заявил он.

Фролов также добавил, что считает себя продолжателем дела своего деда.

«Если бы я стал вратарём, то продолжал бы его для себя, а теперь я распространяю его на других», — заключил спортсмен.

Подробнее о своей карьере и будущем российского и новосибирского футбола Василий Фролов рассказал в интервью с «Сиб.фм».

Напомним, что Василий Фролов привёз приз лучшего вратаря столетия «Золотой мяч» в Новосибирск. К нему смогли прикоснуться воспитанники футбольной школы «Динамо».