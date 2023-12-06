Возвращение мобилизованных, выборы и ядерная война: каких заявлений ждать от Путина 14 декабря

Пресс-конференция, совмещенная с традиционной прямой линией президента РФ, обещает стать в 2023 году знаковой и помочь россиянам найти ответы на волнующие вопросы. Портал «Сиб.фм» собрал всю имеющуюся на данный момент информацию.

События истекших двух лет – пандемия коронавируса, обострение геополитической обстановки в мире, начало СВО на Украине помешали главе нашего государства провести традиционную прямую линию с россиянами. В текущем 2023 году, несмотря на его насыщенность, Владимир Путин всё-таки намерен вернуться к данному формату общения с населением РФ.

Тем более, что выборы лидера страны ставят определённые временные рамки для подобных мероприятий. Согласно регламенту, действующий президент РФ обязан озвучить своё решение относительно участия или неучастия в выборах не позднее 14 декабря 2023 года, когда Совет Федерации утвердит дату голосования.

Именно на этот день, по словам кремлёвского пресс-секретаря и назначена Прямая линия. Её совместят с пресс-конференцией, где, скорее всего, Путин расскажет о ключевых решениях, касающихся не только выборов, но и возвращения мобилизованных домой, ядерной угрозы, развития оборонно-промышленного комплекса страны и экономики в целом.

По мнению большинства политологов России, общая информационная повестка 14 декабря 2023 года будет посвящена видению Путина будущего России под его руководством в ближайшие годы.