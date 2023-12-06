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общество

Врач Морозова рассказала о ключевых симптомах аллергии на холодную погоду

Freepik, authors: AntonioGuillem

По словам специалиста, у человека может появиться зудящая сыпь, покраснение кожи, опухание и жжение.

Аллерголог Наталья Морозова рассказала в беседе с Pravda. Ru, что аллергия на холодную погоду может проявляться такими симптомами, как зудящая сыпь, покраснение кожи, опухание и жжение. По словам специалиста, такая аллергия может быть связана как с другими аллергическими заболеваниями, так и с нарушением иммунной системы.

«Есть еще у нас заболевания дыхательных путей. Например, бронхиальная астма, которая недостаточно хорошо лечится базовыми препаратами, пациент, который не всегда выполняет предписания врача, тоже будет реагировать на холод в виде приступов», — объяснила врач.

Морозова подчеркнула, что холодовая крапивница практически не поддается лечению. Она может протекать в течение нескольких лет и может так же внезапно исчезнуть, как и появиться, резюмировала она.

Напомним, аллерголог Грек назвала главную причину осенней хондры.

#врач #аллергия #холод #симптомы
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Дарья Бочкун
журналист

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